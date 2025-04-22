Пятый день подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды тепла
- 22.04.2025, 14:49
Обновлено уже более 200 температурных рекордов.
Пятый день подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды тепла. 21 апреля переписано 39 локальных максимумов, а всего с 17 апреля — 211, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
В Минске минувшим днем был перекрыт рекорд 75-летней давности — 24,8 градуса против 24,5. Накануне в столице пал экстремум, зафиксированный в 1911 году (23,7 против 22,4).
Теплее всего 21 апреля было в Лельчицах — 28,1 градуса (прежний локальный рекорд — 23,9 в 1995 году). До повторения абсолютного максимума дня не хватило 0,1 градуса (28,2 в Житковичах в 1950 году).