В США готовят новые пошлины
- 22.04.2025, 15:02
Цель – солнечные панели.
Министерство торговли США объявило о планах ввести заградительные пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии: Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама, пишет CNBC.
Антидемпинговое и антисубсидиальное дело инициировали в прошлом году корейская компания Hanwha Qcells, американская First Solar и другие производители, обвинившие китайские компании в демпинге (продаже по заниженным ценам). Они утверждают, что китайские компании с фабриками в Малайзии, Камбодже, Таиланде и Вьетнаме продают панели по ценам ниже себестоимости и получают несправедливые субсидии.
Новые пошлины будут отличаться в зависимости от компании и страны, но в целом они гораздо выше прежних.
Самая высокая пошлина грозит экспортерам из Камбоджи, которая не сотрудничала с американскими властями во время расследования. На солнечные панели из этой страны собираются установить пошлину в 3521%. Для Таиланда ставка будет составлять 1002%, Вьетнама – 914%, Малайзии – 250%.
В то же время на продукцию, произведенную в Малайзии китайским производителем Jinko Solar, будет установлена пошлина чуть более 41%. Другая китайская компания Trina Solar получит пошлину в размере 375% на продукцию, производимую ею в Таиланде.