«Там еще и попы с погонами под рясой» 22.04.2025, 15:03

Белорусы высмеяли количество охраны Лукашенко в церкви на Пасху.

Статья на сайте Charter97.org с фото, где Лукашенко на Пасху посетил православный храм в Толочине, собрала много комментариев белорусов. Читатели высмеивают количество охраны правителя. Приводим некоторые из них:

— А почему охранников в сутанах никого не отметили? Там их не менее четырех.

— Совсем у этого усатого беса кукуха поехала, хотя, может, к лучшему. Когда он устроил повал крестов в Куропатах, ему это вернулось августом 2020.

— Помню, как депутат Лукашенко кричал с трибуны Верховного Совета Беларуси, что у тогдашнего главы государства Станислава Шушкевича штат охранников аж целых семь человек, что слишком дорого для белорусского бюджета.

— Теперь только у одного Коли штат охраны в два раза больше, чем у Шушкевича, и Лукавому наплевать на республиканский бюджет.

— По-любому и в платочках с десяток секьюрити есть, да ещё и попы с погонами под рясой. 3-х процентная крыса трясется от любого постороннего шума.

— В платках охранников еще больше, чем мужчин. И это логично! Ведь в церквях тусуются в основном женщины.

— А что он в алтаре делал? Туда же никого не должны пускать. Там главный священнослужитель таинства совершает церковные. А тут Лука стоит, как на эстраде в воротах. Решил проповедь задвинуть телохранителям?

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