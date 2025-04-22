Европа назвала США «красные линии» для мирной сделки по Украине
- 22.04.2025, 15:23
- 3,832
Об этом заявил министр иностранных дел Франции.
Европейские державы на прошлой неделе сообщили Соединенным Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для них предметом переговоров.
Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Reuters.
Украина, США, Франция, Великобритания и Германия провели 17 апреля в Париже первые совместные переговоры после прихода к власти президента Дональда Трампа, на которых обменялись мнениями о путях прекращения более чем трехлетней войны.
Высокопоставленные должностные лица, включая госсекретаря США Марко Рубио, вновь встретятся в Лондоне 23 апреля.
«Единственная цель, которая нас волнует, - это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши «красные линии»», - заявил Барро радиостанции franceinfo.
При этом не назвал конкретные вопросы, по которым европейские лидеры собираются уступать.