закрыть
22 апреля 2025, вторник, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европа назвала США «красные линии» для мирной сделки по Украине

  • 22.04.2025, 15:23
  • 3,832
Европа назвала США «красные линии» для мирной сделки по Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Франции.

Европейские державы на прошлой неделе сообщили Соединенным Штатам, какие аспекты потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией не будут для них предметом переговоров.

Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Reuters.

Украина, США, Франция, Великобритания и Германия провели 17 апреля в Париже первые совместные переговоры после прихода к власти президента Дональда Трампа, на которых обменялись мнениями о путях прекращения более чем трехлетней войны.

Высокопоставленные должностные лица, включая госсекретаря США Марко Рубио, вновь встретятся в Лондоне 23 апреля.

«Единственная цель, которая нас волнует, - это защита французских интересов и европейской безопасности. Именно поэтому, когда США решают занять позицию посредника, мы заставляем их услышать, каковы наши «красные линии»», - заявил Барро радиостанции franceinfo.

При этом не назвал конкретные вопросы, по которым европейские лидеры собираются уступать.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип