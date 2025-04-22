Еще один банк решил принимать у белорусов поврежденные доллары

Еще один банк решил принимать у белорусов поврежденные доллары1
- 22.04.2025, 15:42
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За услугу придется заплатить.
Очередной белорусский банк — на этот раз БНБ-Банк — решил взяться за обмен повреждённых или старых иностранных купюр. Как сообщил банк, с 24 апреля он должен начинать проводить замену неплатёжеспособных банкнот. За услугу, конечно же, придётся заплатить, пишет Telegraf.news.
Комиссия составит 9% от суммы по курсу Нацбанка на момент операции, но не менее 10 белорусских рублей.
При обмене повреждённой купюры в 100 долларов по курсу, скажем, 3,05 рубля, комиссия составит почти 27,5 рублей (9% от 305 рубля).
Напомним, что БНБ-Банк — не первый, кто предложил подобную услугу. Первопроходцем стал «Беларусбанк», который уже относительно давно меняет ветхие/повреждённые банкноты. Комиссия там почти вдвое меньше, но минимальный порог гораздо выше.
БНБ-Банк также сообщил о продлении акционных условий по зарплатным проектам и специальных условий для некоторых ИП до 2025-2026 годов. А ещё ввёл комиссию 2,5% за снятие наличных с чужих карт «Белкарт» в своих кассах.
А вот Альфа Банк с 17 апреля исключил из перечня вознаграждений услугу «Альфа Клик» в связи с прекращением её предоставления. Мы рассказывали, что делать тем клиентам, кто пользовался этим интернет-банкингом.
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