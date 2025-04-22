Еврокомиссия: Движение Украины в ЕС проходит с невиданной скоростью 22.04.2025, 15:55

Беспрецедентной для Европейского Союза.

Процесс скрининга (проверки соответствия украинского законодательства законодательству ЕС) в рамках переговоров о вступлении с Украиной проходит со скоростью, беспрецедентной для Европейского Союза.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Европейской правды» на брифинге 22 апреля в Брюсселе, сообщил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Мерсье отметил, что процесс расширения ЕС является приоритетным для Еврокомиссии, и Украина движется на пути в ЕС со стабильным прогрессом, в частности, демонстрируя самую высокую за всю историю расширения скорость проведения скрининга.

"Расширение остается одним из главных приоритетов этой Комиссии. И мы начали переговоры с Украиной в июне 2024 года. Украина демонстрирует стабильный прогресс на пути к членству в ЕС. Сейчас мы находимся в процессе проведения двустороннего скрининга по различным тематическим кластерам права ЕС", – напомнил представитель Еврокомиссии.

«В случае с Украиной мы применяем ускоренную процедуру – скрининг происходит с беспрецедентной скоростью. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству экспертов Еврокомиссии с украинскими партнерами, чтобы обеспечить максимально эффективное прохождение этого этапа», – заявил Гийом Мерсье.

Он уточнил, что «эта работа (процесс скрининга) продлится до осени».

Мерсье подтвердил, что Украина уже готова к открытию первого переговорного кластера «Основы» (Fundamentals), но для этого необходимо согласие всех 27 государств-членов ЕС.

«Украина выполнила все условия для открытия первого кластера – так называемого кластера «Основы». Но, как вы правильно заметили, это требует согласия всех государств-членов», – сказал он.

Напомним, что открытие первого кластера заблокировала Венгрия, выдвигая дополнительные условия относительно прав венгров Закарпатья.

Мерсье добавил, что по данному вопросу «сейчас продолжается обсуждение в Совете ЕС».

«Со своей стороны, Комиссия оказывает всестороннюю поддержку Украине во всех возможных формах – технической, политической и финансовой. Мы продолжаем это делать и в дальнейшем, а также поддерживаем активный диалог со всеми государствами-членами», – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com