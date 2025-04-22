Аналитик рассказал про аномалии с ценами в Беларуси 22.04.2025, 15:57

1,004

Побит десятилетний антирекорд.

Цены на молочные продукты в Беларуси побили десятилетний рекорд, об этом рассказал старший научный сотрудник BEROC, экономист Анатолий Харитончик во время брифинга 22 апреля.

Месячный прирост цен, по оценке аналитика, в марте составил около 8% в аннуализированном выражении, пишет «Зеркало». При этом по таким же расчетам базовая инфляция, которую рассчитывают без учета сезонности, поднялась почти до 9%.

Аннуализированная инфляция — это рост цен, пересчитанный в годовом выражении. Проще говоря: если подорожание за 3 месяца составило 2%, то аннуализированная инфляция покажет, что на сколько могут вырасти цены за год, если продолжат в таком же темпе. В данном примере — примерно на 8%.

— Это новый максимум после измененной системы ценового контроля в октябре 2022 года, — рассказал Анатолий Харитончик. — Заметное ускорение базовой инфляции во многом стало следствием всплеска цен на продукты питания. Он был [особенно заметен] по молочной продукции. Если в целом продукты питания подорожали примерно на 13% к февралю (в аннуализированном представлении), то молоко и продукты из него — чуть больше чем на 40%. Это рекордный месячный рост за более чем 10-летний период.

В марте по этой же методологии подсчета сыры выросли в цене в среднем примерно на 12%, масло — на 17%, добавляет аналитик.

Анатолий Харитончик считает, что власти могли непублично разрешить производителям таких продуктов поднять цены, чтобы сгладить большую разницу в их стоимости в Беларуси и России. До этого продавать на российский рынок производителям было более выгодно, потому что там цены заметно выше, чем в нашей стране.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com