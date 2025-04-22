Гражданин элитный Андрей Окунь

22.04.2025, 16:10

Кто-то из россиян схватится за сердце и на эмоциях даже прослезится.

Зарождается окопная элита. И это не мои слова, а слова Путина! У него сегодня весь день было отличное настроение: как-никак пасхальное перемирие закончилось и можно наконец-то вернуться к полноценной «движухе». А когда у нацлидера хорошее настроение, то он по обыкновению заводит откровенные разговоры.

В этот раз Сциллу и Харибду решили не изобретать, поэтому пошли протоптанной дорогой. Гарант, едва маскируя крепкий русский мат под постное «млин» (один из любимых его трюков, кстати, на публику действует гипнотически), продекламировал, что настоящая элита — это те, кто сейчас защищают Родину, а не вот эти все наворовавшиеся!

Ротенберги, Ковальчуки и Тимченки с облегчением перекрестились: слава богу, что они никакие не элиты. Они так, чисто сбоку пришли постоять, не претендуя ни на какое влияние. Они — простые граждане, честным трудом зарабатывающие копеечку себе на пропитание. Какая уж там «элита».

То ли дело россияне, которые сейчас воюют. Их и в мясные штурмы, и на подвал, и на яму, и насильно в окопы, чтобы домой не сбежали — а они всё живы до сих пор. Как же не элита…

Меня подобные популистские разговоры сначала жутко злили, а теперь даже смешат. Сидит перед вами мультитриллионер, который настолько проклят своим богатством, что даже миллиарды не вызывают у него эмоций. Вокруг него пухнут такие же залётные олигархи. И вся эта свора говорит:

— Ты у нас гражданин элитный! Давай мы тебе за это почётное звание выпишем, но на бабло и красивую жизнь не претендуй. Это наш крест и нам с этим проклятием жить. А ты давай в окоп *дуй, всё как договаривались. Тебе звание «элиты», нам — остальное.

И ведь кто-то же поверит в очередные сказки. Кто-то схватится за сердце и на эмоциях даже прослезится. А как тут не заплакать, когда душа россиянина снова слушает, как власть простой народ в «элиты» записывает.

Андрей Окунь, Telegram

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