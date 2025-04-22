Синоптики рассказали, когда погода в Беларуси резко изменится 22.04.2025, 16:14

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Придется доставать теплую одежду.

Беларусь все-таки снова вернется классическая зимняя сырослякоть: пуховики, может, доставать не придется, но успевшие уйти вглубь шкафа штаны на флисе точно пригодятся. Белгидромет официально предупредил о резком похолодании и снеге в конце апреля.

По информации синоптиков, уже в пятницу, 25 апреля, на север страны придут атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди, грозы и значительное снижение температуры. Погода начнет резко меняться — станет ощутимо холоднее, а температурный фон приблизится к климатической для этого времени года норме, о которой мы уже успели благополучно забыть.

26 апреля, в субботу, в ночные часы по большей части страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем дожди продолжатся, но станут слабее. Температура ночью опустится до +1 по северу, а днем не поднимется выше +13 градусов.

А в воскресенье, 27 апреля, в ночные и утренние часы возможны кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, особенно на северо-востоке. Температура ночью опустится до –2, а местами возможно и до –5 градусов. Днем — не выше +14.

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