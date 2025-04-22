Названы два популярных напитка, которые эффективно защищают печень 22.04.2025, 16:37

Они нивелируют воспаление и предотвращают окисление клеток.

Печень — жизненно важный орган, выполняющий множество функций: она очищает организм от токсинов, участвует в обмене веществ, помогает усваивать витамины и сохраняет энергетический баланс. Поэтому так важно заботиться о её здоровье. Медики уверяют, что питание играет ключевую роль в поддержании печени, а также называют два простых напитка, которые помогают ей работать лучше.

Мы часто употребляем их, даже не подозревая, насколько они полезны для этого органа — они защищают от ожирения печени, снимают воспаления и предотвращают клеточное окисление, пишет ТСН.

Какие напитки положительно влияют на печень

Кофе. По данным научной работы 2016 года, регулярное употребление кофе может замедлить развитие серьёзных заболеваний печени, включая цирроз и рак. Этот напиток способен уменьшать воспаление и снижать риск смертности среди людей с хроническими поражениями печени. Особенно положительный эффект наблюдается у тех, кто пьёт три и более чашек в день. Кофеин помогает уменьшить накопление жира и белка в тканях печени, а антиоксиданты в составе нейтрализуют вредные свободные радикалы, защищая клетки органа от разрушения.

Зелёный чай. Сразу несколько исследований, включая обзор 15 научных работ, проведённый в 2020 году, показали, что зелёный чай помогает понижать уровень ферментов, указывающих на повреждение печени. В 2017 году было зафиксировано, что у тех, кто регулярно пьёт зелёный чай, значительно ниже вероятность развития онкологических заболеваний печени. Максимальную пользу напиток приносит при ежедневном потреблении четырёх чашек — в таком количестве он оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Несмотря на очевидные плюсы, перед тем как вводить эти напитки в рацион в лечебных целях, стоит проконсультироваться с врачом. Особенно если у вас уже есть хронические заболевания — даже полезные продукты могут навредить при неправильном употреблении.

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