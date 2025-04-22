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Швейцария объявила о санкциях против кремлевских пропагандистов

  • 22.04.2025, 16:54
  • 1,616
Швейцария объявила о санкциях против кремлевских пропагандистов

В список попали восемь российских СМИ.

Правительство Швейцарии присоединилось к антироссийским санкциям Евросоюза. Были введены ограничения против восьми российских средств массовой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральные власти Швейцарии.

Отмечается, что Федеральный департамент экономики EAER внес изменения в приложения 8 и 25 Указа о мерах, связанных с ситуацией в Украине 17 декабря 2025 года.

Этими изменениями предусмотрено внесение в Приложение 25 восьми организаций, работающих в информационном пространстве. Сейчас названия СМИ, против которых введены ограничения, не уточняются.

Также были обновлены записи по 158 подсанкционных лиц и организаций в Приложении 8. Ограничительные меры вступают в силу 23 апреля 2025 года.

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