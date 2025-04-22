«Очень глубоко копали, потом нам сказали ждать» 2 22.04.2025, 17:00

3,870

Мужчина рассказал, что ему устроили таможенники на границе Беларуси.

Мужчина ехал из Литвы в Беларусь. Белорусские таможенники нашли у него в автомобиле просроченную таблетку обезболивающего, о существовании которой он даже не подозревал. В итоге его задержали до приезда начальника из Минска. Чем завершилась история, он рассказал в одном из приграничных чатов. На его историю обратило внимание BGMedia .

Мужчина ехал в субботу, 19 апреля, из Литвы в Беларусь через погранпереход «Шальчининкай — Бенякони». Белорус он или гражданин другой страны, из его истории непонятно. Он рассказал, через что прошел в белорусском пункте пропуска (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«Всех очень тщательно проверяют, нас досконально проверяли, вероятно, из-за экзотических номеров и гражданства. Несколько часов проверяли все наши вещи, очень глубоко копали, потом нам сказали ждать и исчезли на 6 часов без объяснений.

Что случилось: нашли одну (!?) просроченную таблетку, уже на два года просроченную, обезболивающего, и это была та самая находка! Вызвали начальника, который приехал из Минска в субботу вечером ради одной несчастной таблетки, которая когда-то упала незаметно [в салоне автомобиля] и была забыта.

Начальник был любезен несмотря на то, что ехал 2 часа (+2 часа обратно) в выходной ради одной старой таблетки. Он единственный, кто был любезным и понимающим. А с молодежью, которая там работает, предпочитаю больше не пересекаться.

Всего были 14 часов в очереди + ЛТ [прохождение литовского пункта пропуска] и 10 часов у РБ. Приехали в 00.30 [19 апреля], уехали в 00.30 [20 апреля], 24 часа спустя».

Из истории мужчины непонятно, что таможенники сделали с просроченной таблеткой, что это было за обезболивающее, раз ради него вызвали начальника из Минска.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com