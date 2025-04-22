ВСУ уничтожили колонну с десантом оккупантов под Покровском
- 22.04.2025, 17:10
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Бронированные машины взрывались одна за другой.
Во время штурмовых действий на подступах к прифронтовому городу Покровск Донецкой области на противотанковых минах подорвалась целая автомобильная колонна (восемь машин) с десантом российских оккупантов.
Процесс уничтожения врага зафиксировали операторы дронов 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка («Степные Хищники»).
Об этом, ссылаясь на украинских воинов, на своей странице в социальной сети «Х» рассказал военный блогер Сергей Нещадим, опубликовав соответствующее видео, на котором четко видно, как одна за другой подрываются машины захватчиков.
Вероятно, экипажи всех последующих машин наивно надеялись, что, в отличие от предыдущих, они смогут проскочить.
Розмінування по кацапські!😉— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) April 21, 2025
Під час штурму українських позицій під Покровськом на мінах підірвалося вісім машин з російською піхотою💥👌😎 pic.twitter.com/4dCPmEQl2c