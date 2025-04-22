ВСУ уничтожили колонну с десантом оккупантов под Покровском 22.04.2025, 17:10

1,496

Бронированные машины взрывались одна за другой.

Во время штурмовых действий на подступах к прифронтовому городу Покровск Донецкой области на противотанковых минах подорвалась целая автомобильная колонна (восемь машин) с десантом российских оккупантов.

Процесс уничтожения врага зафиксировали операторы дронов 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка («Степные Хищники»).

Об этом, ссылаясь на украинских воинов, на своей странице в социальной сети «Х» рассказал военный блогер Сергей Нещадим, опубликовав соответствующее видео, на котором четко видно, как одна за другой подрываются машины захватчиков.

Вероятно, экипажи всех последующих машин наивно надеялись, что, в отличие от предыдущих, они смогут проскочить.

Розмінування по кацапські!😉

Під час штурму українських позицій під Покровськом на мінах підірвалося вісім машин з російською піхотою💥👌😎 pic.twitter.com/4dCPmEQl2c — Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) April 21, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com