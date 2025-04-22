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ВСУ уничтожили колонну с десантом оккупантов под Покровском

  • 22.04.2025, 17:10
  • 1,496
ВСУ уничтожили колонну с десантом оккупантов под Покровском

Бронированные машины взрывались одна за другой.

Во время штурмовых действий на подступах к прифронтовому городу Покровск Донецкой области на противотанковых минах подорвалась целая автомобильная колонна (восемь машин) с десантом российских оккупантов.

Процесс уничтожения врага зафиксировали операторы дронов 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка («Степные Хищники»).

Об этом, ссылаясь на украинских воинов, на своей странице в социальной сети «Х» рассказал военный блогер Сергей Нещадим, опубликовав соответствующее видео, на котором четко видно, как одна за другой подрываются машины захватчиков.

Вероятно, экипажи всех последующих машин наивно надеялись, что, в отличие от предыдущих, они смогут проскочить.

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