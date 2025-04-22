В лесу под Старыми Дорогами нашли загадочное гнездо 22.04.2025, 17:22

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Слишком аккуратное для животного и слишком странное для человека.

В молодом лесу в Стародорожском районе обнаружили гнездо — вроде бы слишком большое для птицы, слишком аккуратное для животного и слишком странное для человека, пишет Onliner.

Были разные версии, что это может быть. Наиболее популярная версия — большой муравейник.

Один из читателей «Онлайнера», который представился бывшим инженером-лесным техником и лесником по образованию, полагает:

— Это «гнездо» расположено в лесных культурах (лесопосадка). Прямо под ним проходит борозда, в которой растет ряд березы, слева идут ряды сосны. Культурам этим лет пять-шесть, судя по мутовкам на сосне.

То есть если это муравейник, то ему не больше пяти-шести лет, и это прямо большой муравейник для такого срока.

Возможно, муравьи начали его строить вокруг каких-то веток с хвоей, и те со временем провалились, в результате чего центр выглядит как яма.

В тематических чатах предполагали, что это кабан раскопал, но кабаны так аккуратно и глубоко не копают — там было бы намного больше все разворочено. И что очень не похоже на муравейник — это место, где заканчивается «гнездо» и переходит в лесную подстилку. У муравейника оно очень пологое.

Также вполне возможно, что это место, где во время посадки леса временно хранили посадочный материал и укрывали его хвоей от подсыхания (прикопка). Обычно это мероприятие выглядит иначе, но выдумщиков хватает. За уточнениями журналисты также обратились к Ольге Харитонович, специалисту по экотуризму и гиду Национального парка «Припятский».

— Это не гнездо какой-нибудь наземно гнездящейся птицы. Журавль — точно исключается, потому что лес сосновый. Филин у нас может гнездиться, но он сам гнезд не строит, поэтому маловероятно, что он что-то себе соорудил подобное. Болотная сова — не вариант. Да и в принципе птичье гнездо было бы заселено или как минимум там бы можно было увидеть остатки какой-нибудь пищи.

Честно говоря, это больше похоже на то, что кто-то потерял копну соломы — с телеги или трактора, например, упала. А потом уже ее использовало какое-нибудь животное в качестве лежки, из-за чего в центре образовалась такая ямка. Похожие гнезда строят кабаны.

Они, как правило, не настолько аккуратные, более разбросанные, но бывает по-разному: родильные гнезда могут делать из веточек, складывать их похожим кольцом и даже сооружать что-то вроде крыши, как в шалаше.

Что касается предположения о муравейнике — по фото трудно сказать, что это он. В муравейнике вряд ли могут быть такие длинные стебли, муравьи все же покороче таскают палочки. Из чистой соломы они себе ничего не строят. А тут ни травы, ни каких-либо еще строительных материалов — просто грубая копна слежавшейся соломы.

В общем, без изучения самого места, где была сделана находка, однозначные выводы делать сложно. Предположу, что какое-то животное в этой соломе все-таки лежало. А кто конкретно — кабан, косуля или, может быть, медведь — можно будет понять только на месте.

Есть ли какие-то следы, насколько это глухой участок леса, как близко населенные пункты, обломаны ли рядом сосенки (те же медведи часто так делают), в конце концов, чьи экскременты вокруг валяются: все эти детали имеют значение.

Таким образом, окончательная тайна появления гнезда все еще не раскрыта.

Ольга Харитонович в заключение высказала предположение, что это может быть и банальная охотничья лежанка: в ней было бы довольно удобно ждать добычу, накрывшись защитной тканью.

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