Соболенко упустила еще одну награду
- 22.04.2025, 17:40
Спортивный «Оскар» достался американке.
Первая ракетка мира Арина Соболенко вошла в шорт-лист престижной премии Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсменка года», пишет «Точка».
Однако награда досталась американской гимнастке Симоне Байлз. Именно она стала главной героиней церемонии, которая прошла 21 апреля в Мадриде (Испания).
Помимо Соболенко и Байлз за престижную награду боролись Айтана Бонмати (Испания, футбол), Сифан Хассан, (Нидерланды, легкая атлетика), Фаит Кипьегон (Кения, легкая атлетика) и Сидни Маклафлин (США, легкая атлетика).
Несмотря на то, что Соболенко не удалось одержать победу, ее включение в шорт-лист стало подтверждением выдающихся достижений Арины в теннисе и признания на мировой спортивной арене.
Списки номинаций формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из 70 стран, а победителей выбирает Всемирная спортивная академия Laureus.
По числу побед Байлз сравнялась c Сереной Уильямс. У обеих американок по четыре триумфа в премии.
Арина Соболенко ни разу не удостаивалась этой престижной премии, а в список номинанток попала впервые.
Laureus World Sports Awards вручается с 2000-го года и оценивается СМИ как спортивный «Оскар».