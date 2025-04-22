Соболенко упустила еще одну награду 22.04.2025, 17:40

Спортивный «Оскар» достался американке.

Первая ракетка мира Арина Соболенко вошла в шорт-лист престижной премии Laureus World Sports Awards в номинации «Спортсменка года», пишет «Точка».

Однако награда досталась американской гимнастке Симоне Байлз. Именно она стала главной героиней церемонии, которая прошла 21 апреля в Мадриде (Испания).

Помимо Соболенко и Байлз за престижную награду боролись Айтана Бонмати (Испания, футбол), Сифан Хассан, (Нидерланды, легкая атлетика), Фаит Кипьегон (Кения, легкая атлетика) и Сидни Маклафлин (США, легкая атлетика).

Несмотря на то, что Соболенко не удалось одержать победу, ее включение в шорт-лист стало подтверждением выдающихся достижений Арины в теннисе и признания на мировой спортивной арене.

Списки номинаций формируются путем голосования более чем 1000 спортивных СМИ из 70 стран, а победителей выбирает Всемирная спортивная академия Laureus.

По числу побед Байлз сравнялась c Сереной Уильямс. У обеих американок по четыре триумфа в премии.

Арина Соболенко ни разу не удостаивалась этой престижной премии, а в список номинанток попала впервые.

Laureus World Sports Awards вручается с 2000-го года и оценивается СМИ как спортивный «Оскар».

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