Цена на золото продолжает бить рекорды

Цена на золото продолжает бить рекорды3
- 22.04.2025, 17:49
Стоимость драгметалла впервые в истории превысила $3500 за тройскую унцию.
Золото продолжило стремительный рост, впервые поднявшись выше $3500 за унцию на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Как говорится в материале Bloomberg, во вторник, 22 апреля, слитки выросли на 2,2% после скачка на 2,9% на предыдущей сессии. Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки, что было расценено как угроза независимости центрального банка, что привело к снижению доллара до самого низкого уровня с 2023 года.
«Быстрый рост золота в этом году говорит мне, что рынки меньше доверяют США, чем когда-либо», — сказала Ли Лян Ле, аналитик Kallanish Index Services.
Золото выросло на треть в 2025 году, поскольку торговая напряженность взбудоражила рынки и подорвала доверие к долларовым активам, что усилило некоторые традиционные убежища. Притоки в обеспеченные слитками биржевые фонды и покупки центральными банками поддержали подъем, и цены росли каждый месяц в этом году.
Банки стали все более позитивно относиться к золоту, поскольку ралли в этом году становилось все сильнее. Среди них Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что металл может достичь 4000 долларов за унцию в середине следующего года. По словам Jefferies, золото может быть «единственным по-настоящему безопасным активом», поскольку инвесторы ставят под сомнение американские активы, включая казначейские облигации.
Тем не менее, быстрый недавний рост растянул некоторые показатели, которые пристально отслеживаются, предполагая, что подъем может в какой-то момент остановиться. 14-дневный индекс относительной силы драгоценных металлов — показатель темпа и интенсивности движений — превысил 79, превысив уровень 70, который может указывать на перекупленность актива.
Золото с немедленной поставкой торговалось на 1,8% выше по $3484,19 за унцию в 14:27 в Сингапуре после снижения с нового исторического максимума. Индекс доллара Bloomberg снова упал после снижения на 0,7% в понедельник. Серебро выросло, тогда как палладий и платина выросли.
Скачок драгоценных металлов поднял акции горнодобывающих компаний. В Гонконге акции Zijin Mining Group Co., ведущего китайского производителя металлов, выросли более чем на 6% в определенный момент во вторник. В этом году они выросли более чем на четверть.