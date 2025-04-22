В Китае провели операцию по вживлению «чипа» от алкоголизма 22.04.2025, 18:15

Процедура заняла менее пяти минут.

Больница города Фуян (провинция Аньхой на востоке Китая) сообщила о первой для региона операции по вживлению импланта для лечения алкогольной зависимости. Об этом пишет China Daily со ссылкой на заявление Третьей народной больницы Фуяна.

Так называемый чип представляет собой не электронное устройство, а набор лекарственных капсул с налтрексоном — препаратом, подавляющим психологическую тягу к алкоголю. Капсулы вводятся под кожу через минимальный разрез и постепенно высвобождают действующее вещество в течение более чем шести месяцев.

Операция была проведена 8 апреля под местной анестезией. Пациенту, мужчине около 40 лет, были имплантированы десять капсул размером с соевое зерно в жировую прослойку нижней части живота. Процедура заняла менее пяти минут.

Пациент страдал от зависимости более 20 лет. Попытки лечения ранее предпринимались девять раз, но каждый раз после выписки происходил рецидив. По словам лечащего врача, злоупотребление алкоголем вызывало у пациента агрессию и проблемы в семье.

Комиссия по здравоохранению провинции напомнила, что применение импланта должно быть согласовано с лечащим врачом, исходя из индивидуального состояния пациента.

Впервые в рамках клинических испытаний имплант использовали в 2023 году.

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