В Беларуси пошли грибы 3 22.04.2025, 18:27

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Белорусы хвастаются уловом.

В лесах вылезли первые грибы, и это мы не про второй сезон «Одних из нас». Белорусские грибники хоть и жалуются на сухую погоду, но все равно умудряются набирать полные корзины строчков и то и дело хвастаются сморчковым уловом, пишет «Онлайнер». Смотрим, у кого там что, и сами точим ножи, пока не вернулись морозы.

Традиционная алая саркосцифа от Виталия.

И полный пакет гигантских строчков от него же, из-под Стаек.

«Вилейский район, несколько штук буквально, но радости нет предела», — пишет Карина.

Пасхальный улов от Дмитрия.

Богатство Павла.

Вчерашнее из Минского района.

А вот еще немного красавчиков из Гомельской области.

Находки от Евгения.

На всякий случай краткая памятка: строчок гигантский — нормальный гриб, строчок обыкновенный — немного ядовитый, сморчок — очень даже ничего, сморчковая шапочка — съедобный, но не очень ценный.

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