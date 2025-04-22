В Беларуси пошли грибы

В Беларуси пошли грибы3
- 22.04.2025, 18:27
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Белорусы хвастаются уловом.
В лесах вылезли первые грибы, и это мы не про второй сезон «Одних из нас». Белорусские грибники хоть и жалуются на сухую погоду, но все равно умудряются набирать полные корзины строчков и то и дело хвастаются сморчковым уловом, пишет «Онлайнер». Смотрим, у кого там что, и сами точим ножи, пока не вернулись морозы.
Традиционная алая саркосцифа от Виталия.
И полный пакет гигантских строчков от него же, из-под Стаек.
«Вилейский район, несколько штук буквально, но радости нет предела», — пишет Карина.
Пасхальный улов от Дмитрия.
Богатство Павла.
Вчерашнее из Минского района.
А вот еще немного красавчиков из Гомельской области.
Находки от Евгения.
На всякий случай краткая памятка: строчок гигантский — нормальный гриб, строчок обыкновенный — немного ядовитый, сморчок — очень даже ничего, сморчковая шапочка — съедобный, но не очень ценный.