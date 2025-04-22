Магнус Карлсен побил исторический рекорд Бобби Фишера
- 22.04.2025, 18:38
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Норвежский шахматист выиграл турнир с идеальным результатом.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем турнира в немецком городе Карлсруэ по шахматам Фишера.
Норвежец первым в истории выиграл все девять партий на турнире и в рамках одного турнира показал рекордный рейтинг в истории.
Как сообщает эксперт Мехмет Исмаил из Королевского колледжа Лондона, рейтинг Карлсена согласно статистическому показателю CPR в рамках одного турнира составил 3191, благодаря чему он обошел самого Бобби Фишера, который показал рейтинг 3187 на чемпионате США в 1963 году.
Ожидается, что Карлсен также выступит на третьем этапе серии «Большого шлема» по шахматам Фишера, который пройдет летом в Лас-Вегасе.
Фишеровские шахматы отличаются от обычных тем, что в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом.