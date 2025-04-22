Магнус Карлсен побил исторический рекорд Бобби Фишера 22.04.2025, 18:38

1,074

Норвежский шахматист выиграл турнир с идеальным результатом.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем турнира в немецком городе Карлсруэ по шахматам Фишера.

Норвежец первым в истории выиграл все девять партий на турнире и в рамках одного турнира показал рекордный рейтинг в истории.

Как сообщает эксперт Мехмет Исмаил из Королевского колледжа Лондона, рейтинг Карлсена согласно статистическому показателю CPR в рамках одного турнира составил 3191, благодаря чему он обошел самого Бобби Фишера, который показал рейтинг 3187 на чемпионате США в 1963 году.

Ожидается, что Карлсен также выступит на третьем этапе серии «Большого шлема» по шахматам Фишера, который пройдет летом в Лас-Вегасе.

Фишеровские шахматы отличаются от обычных тем, что в первом и восьмом ряду доски фигуры расставляются случайным образом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com