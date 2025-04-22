«Читаю и падаю со стула от смеха» 22.04.2025, 19:16

Читатели отреагировали на показанную Лукашенко белорусскую бензопилу, в которой нет ничего белорусского.

Диктатор Александр Лукашенко посетил в агрогородке Копысь Оршанского района местные предприятия. На одном из них была показана белорусская бензопила, в которой нет ничего белорусского.

Читатели Charter97.org отреагировали на лукашенковский театр абсурда:

«Я вот тоже задался этим вопросом. Но давно понял, что эти недалекие «крЭпкия хазяйственники» просто любят щегольнуть понятиями, о которых (простите за тавтологию, как любит говорить Лукавый) понятия не имеют. Однажды слышал, как один чиновник назвал энергосбережение «отраслью промышленности»! Хотелось спросить, а какую промышленную продукцию эта «отрасль» производит?

А вспомните поток мыслей одного министра (или его зама, не помню точно, кто это был), который рассуждал о компьютерных технологиях на ТИБО. Он тогда ещё заявил, что белорусов 13 (!) миллионов».

«Главный принцип отбора кадров - «дурак, зато преданный!» Всю эту бредятину и глупую пустую болтовню про «наработку компетенций, дорожные карты» этих чиновников специально обучают на разных курсах. И в чиновничьей Академии. Их не учат работать и что-то делать. Это никому не нужно! Их учат врать и вешать лапшу на уши народцу и делать глупый, но преданный вид перед паханом. Вечером сядут за стол, на котором лазает по тарелкам белый шпиц, выпьют без камер и расслабяться. Пахан за столом этих мудаков нежно потреплет по плечу, поматерит любя, по-отечески и за полночь все разойдутся по номерам к цицкастыми комсомолкам, довольные друг другом».

«Топор скопировали у финнов а бензопилу слепили из того что было! Вся белорусская экономика держится на китайских комплектующих и смекалке белорусских чиновников в попытке угодить диктатору».

«Это напоминает разговор немого с глухим».

«Кретин раздает портфели кретинам ещё хуже его самого (не кретинам же страшно, хто там знает, шо у него в голове...) и на голубых щах удивляется, что они кретины. Лукашенко, так в твоей парадигме по другому никак. На то она и идиократия. Ты, главное, ещё больше тупых комсомольских малолеток в КГБ набирай, что б это всё было для тебя ещё загадочнее».

«Еще один очередной «талантлиаый» витебский руководитель хотел «лизнуть” , но языком в пластик уперся.

«Читаю и падаю со стула от смеха. Дебилы полные. Бензопилу свою решили сделать.

Откуда их таких берут, идиотов!»

«Регулярная прополка инакомыслящих оставляет только единоверцев — идиотов. И что от них ждать? Идиот, самый настоящий».

«Вот он технологический прорыв! Луканомика на взлёте! Пилильщики бюджета сотворили чудо-бензопилу!! Ура, товарищи ябатьки!»

«Диалог шедевральный. Петросян отдыхает. Это ж надо так за 30 лет опустить страну. Бульбы нет. Автобусы горят. Кучка красно-зеленых идиотов бегают с криками НАДО. Зато космос наш».

«Пока существуют Китай, Вьетнам, Индия, Тайвань, Сингапур нечего и дергаться. Они сделают и продадут за 1 доллар, где у нас себестоимость будет 5. Мы в ж... Причём в очень глубокой. Где белорусские джинсы? Шура?»

«Тупой и ещё тупее…»

«Пилить бюджет на бензопилах – это уже извините верх наглости. Ничего святого».

«Когда они уже поймут, что в наше время не нужны белорусские пилы. Как и телевизоры, как и бытовая техника. Все давно производится в мире. Выращивай бульбу и корми расию. Это круче нефти. Бульба по 3.40»

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