Украинские дроны нанесли мощный удар по технике и пехоте российской армии
- 22.04.2025, 19:22
Видео.
Украинские дроны нанесли мощный удар по технике и пехоте российской армии на одном из ключевых направлений фронта.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».
Пилоты батальона беспилотных систем «Black Raven» бригады «Холодный Яр» уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении.
Как рассказали в группировке войск, операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.
Батальон «Black Raven» продемонстрировал мастерство своих операторов дронов в видео.
«В очередной видеоотчет работы пилотов батальона попали поражения, что не так часто увидишь, инженерной машины разграждения, грузовиков, дистанционные пункты пилотирования, склады боеприпасов и, конечно же, личного состава оккупантов», - прокомментировали видео в батальоне.