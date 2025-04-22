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Украинские дроны нанесли мощный удар по технике и пехоте российской армии

  • 22.04.2025, 19:22
Украинские дроны нанесли мощный удар по технике и пехоте российской армии

Видео.

Украинские дроны нанесли мощный удар по технике и пехоте российской армии на одном из ключевых направлений фронта.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Пилоты батальона беспилотных систем «Black Raven» бригады «Холодный Яр» уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении.

Как рассказали в группировке войск, операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.

Батальон «Black Raven» продемонстрировал мастерство своих операторов дронов в видео.

«В очередной видеоотчет работы пилотов батальона попали поражения, что не так часто увидишь, инженерной машины разграждения, грузовиков, дистанционные пункты пилотирования, склады боеприпасов и, конечно же, личного состава оккупантов», - прокомментировали видео в батальоне.

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