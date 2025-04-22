Медведев угрожает легендарному чешскому хоккеисту Гашеку 2 22.04.2025, 19:29

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли пожаловался в МОК на угрозу убийством от бывшего президента РФ.

Бывший президент России, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на его пост от двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека.

Чех ранее призывал не радоваться снайперском рекорду Александра Овечкина в НХЛ. А Медведев, поздравляя Овечкина, написал: «P.S. Ждем суицида безумного чеха Гашека». Гашек расценил эти слова Медведева как угрозу убийством и направил жалобы в МОК и Международную федерацию хоккея (IIHF).

«Дмитрий Анатольевич считает, что бывший вратарь Гашек страдает тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования», — сказал ТАСС помощник Медведева Олег Осипов.

«Я бы рекомендовал ему аккуратнее переходить дорогу и не пить пива в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра», — процитировал Осипов Медведева.

60-летний Гашек известен своими резкими высказываниями в адрес России после начала войны в Украине. Он неоднократно призывал НХЛ и другие международные организации полностью отстранить российских спортсменов от соревнований.

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