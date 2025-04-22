«Так счастлива, как сейчас, я еще никогда не была» 22.04.2025, 19:45

Белоруска о том — каково искать партнера в 49 лет после двух разводов.

Еще живут стереотипы, что женщине невероятно тяжело искать новые отношения после окончания долголетнего брака. Стоит вспомнить хотя бы выражение о «разведенке с прицепом», аналога которого для мужчин даже не существует. Но так ли ситуация печальна и безнадежна на самом деле? «Зеркало» поговорило с 49-летней минчанкой, которая дважды разводилась, имеет уже взрослую дочь и пару лет назад начала снова активно сидеть в дейтинговых приложениях. Судя по ее истории, то, что с такими вводными невозможно понравиться мужчинам, — всего лишь миф.

«Была не готова мириться с ограничениями»

Нашей собеседнице Дарье (имя изменено) 49 лет. За плечами женщины — два брака, каждый длиной более десяти лет. Первый — с 21 до 34, второй — с 34 до 45. Сейчас Дарья уже четыре года в разводе.

— Инициатором обоих разводов была я, но и причины у них были разные, — говорит она. — В первый раз мы были совсем юными и неопытными, но искренне хотели строить семью. Он был хороший, спокойный, «стандартный беларус»: приносил домой деньги, никогда не грубил. Но все шло по течению — без инициативы, без движения. В итоге я сама предложила пожить отдельно, а потом и развестись.

Второго супруга Дарья, по ее словам, нашла «буквально в тот же год в каком-то дейтинг-приложении». А потом почти сразу вышла за него замуж.

— Это была самая настоящая любовь и моя главная страсть, — признается женщина. — Со временем в отношениях появился, как сейчас говорит молодежь, абьюз. Стало ясно: мой второй муж не готов отпускать контроль, а я была не готова мириться с ограничениями и хотела свободы. Так что после 11 лет брака я ушла и от него.

После развода у Дарьи наступил период выгорания от отношений. Она работала, жила с дочерью от первого брака (которая сейчас уже совершеннолетняя), много гуляла, ездила с подругами на отдых и наслаждалась отсутствием чужого давления, обязанностей и необходимости отчитываться за каждый шаг.

— Год с лишним я не хотела ни свиданий, ни отношений. Думала, так и буду до конца жить в режиме «лайт», но однажды дочка сказала: «Мам, ты же красивая женщина. Просто сходи на свидание», — и со временем меня действительно отпустило. В общем, я зарегистрировалась в Tinder, — рассказывает собеседница.

«У меня есть планка, которую больше я никогда не опущу»

Так Дарья снова начала ходить на свидания и знакомиться с мужчинами.

— Я очень избирательна, поэтому не скажу, что встречалась с кем-то прямо каждый день. Скорее выбиралась где-то раз или два в месяц, ну и, конечно, ничего от этого не ожидала, никаких долгосрочных отношений, — рассказывает собеседница. — Все, с кем я общалась, были примерно моего возраста — 49−50 лет. Практически все разведенные, с хорошим образованием, стабильной жизнью. У каждого — свой жизненный путь, машина, часы, обувь — все при них. Так что когда говорят, что в этом возрасте «никого не осталось», — это неправда, остались.

По словам женщины, она не ставила никаких целей по поиску мужа или даже просто «второй половинки». На свиданиях Дарья скорее искала интересные знакомства и встречи с новыми людьми.

— Мне кажется, что, когда снова начинаешь ходить на свидания, главное — не зацикливаться на своих ожиданиях. Лучше их вообще не иметь и не приходить с позицией «посетительницы», — рассуждает собеседница. — Например, на все свидания, на которые меня звали, мужчины приглашали в хорошие рестораны и дарили цветы. Но я все равно брала с собой деньги, чтобы чуть что ни от кого не зависеть и чувствовать себя свободно. Не понравилось что-то? Встала, заплатила сама за себя — и пошла!

Своих советов Дарья активно придерживается и сама. Последний раз подобный случай произошел с ней совсем недавно.

— Пригласил меня один мужчина на свидание и приехал забрать на своей машине. И вот собираюсь я выходить из дома, пишу ему: «Ты где?», — он в ответ: «На стоянке». Ну, думаю, отлично, иду к нему навстречу, рассчитываю, что он выйдет сейчас из машины, меня встретит и откроет дверь, но понимаю, что он даже не собирается этого делать и только кивает головой мол, садись, — рассказывает собеседница. — Со мной такое произошло впервые в жизни! Может быть, кому-то это нормально, но я не могу представить, чтобы мужчина женщине не открыл дверь. Меня это до такой степени возмутило, что я просто развернулась и ушла. А что он ожидал? Что он мне махнет, а я сяду и начну восхищаться его машиной или еще не знаю чем? Нет уж.

Дарья подчеркивает, что с возрастом самые главные изменения происходят в восприятии собственной свободы.

— Когда я уходила от второго мужа, то поняла, что моей активной и бодрой жизни осталось не так много. Вместе с этой мыслью пришло и осознание важности каждого дня или, скорее, того, что больше нет смысла размениваться на полутона, соглашаться на меньшее и под кого-то подстраиваться, — рассказывает женщина. — Если я свободная женщина в 49 лет, это не значит, что со мной можно по-хамски обращаться. Скорее совсем наоборот — у меня есть планка, которую больше я никогда не опущу.

«Другие женщины, когда узнают, как я сейчас живу, жмут мне руку»

Как призналась Дарья, сейчас она снова состоит в отношениях, но мужчину, с которым встречается, называет лишь своим бойфрендом и замуж еще раз совершенно не собирается. Вместе пара тоже не живет.

— В целом не могу сказать, что я прямо остановилась в каких-то новых знакомствах и теперь всегда буду вместе с этим мужчиной. Вдруг со мной приключится еще одна любовь? В конце концов, я, например, езжу с подругами на отдых. Вдруг я случайно встречу какого-нибудь иностранца? Всякое может случиться, — рассуждает собеседница. — Поэтому ничего не берусь загадывать. Ребенок у меня есть, хорошая работа тоже, поэтому я ничего не ожидаю и просто живу счастливо.

На вопрос, почему женщина не хотела бы расписаться со своим нынешним партнером, она отвечает просто — заботиться о ком-то еще, кроме себя, и вести быт ей просто неинтересно.

— За пару лет самостоятельной жизни я привыкла, что ко мне, например, может спонтанно приехать подруга, что не надо никому наготавливать, гладить и тому подобное. Да и я очень четко для себя поняла, как важно мне уединяться, выделять время для себя одной, поэтому даже съезжаться с ним как-то не хочется. И при этом так счастлива, как сейчас, я еще никогда не была, — отмечает Дарья.

По ее словам, состояние, в котором она находится сейчас, «возможно, сравнимо только с рождением дочери».

— Свобода, которую я сейчас переживаю, возможность делать, что захочу, и ощущать себя пока еще привлекательной и здоровой, кокетничать с мужчинами — прекрасно. Так что мой возраст — самый лучший, — уверена белоруска. — Да и другие женщины, когда узнают, как я сейчас живу, жмут мне руку и спрашивают, как на такое решиться, выйти из их тухлых долголетних браков и зажить на полную.

Как уверяет Дарья, одиночество в преклонном возрасте чуть что ее не страшит. Во-первых, благодаря дочери, «которая чуть что поможет». А во-вторых, по словам собеседницы, она поняла, что ей и одной «вполне комфортно».

— Я могу одна сходить в кино или кафе, и даже отдыхать или ездить куда-либо мне более комфортно одной, чем с кем-то. К тому же я достаточно коммуникабельная и легко знакомлюсь с людьми, — говорит Дарья.

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