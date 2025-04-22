Зеленский посетит похороны Папы Римского 2 22.04.2025, 19:58

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На прощальную мессу также приедет президент США и другие мировые лидеры.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит похороны Папы Римского Франциска.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Cоветник главы государства по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, визит на похороны Папы Римского Зеленский планирует осуществить вместе с первой леди.

«Планируется визит президента вместе с первой леди», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания также посетят похороны Папы Римского.

«Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого события!» - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также прибудут в Ватикан президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Британскую королевскую семью будет представлять наследник престола принц Уильям.

Похороны Папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Церемония начнется в 10:00 по местному времени. Перед этим в среду, 23 апреля, с 09:00 по местному времени тело понтифика выставят в соборе Святого Петра, чтобы скорбящие могли отдать ему дань уважения.

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