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На железнодорожном вокзале в Минске поставили аптеку-робота

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  • 22.04.2025, 20:11
  • 1,096
На железнодорожном вокзале в Минске поставили аптеку-робота

Фотофакт.

На цокальном этаже железнодорожного вокзала в Минске установили первую в Беларуси автоматизированную аптеку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Автоматизированная аптека — это закрытый куб, внутри которого находятся стеллажи с лекарственными средствами. Покупателю достаточно ввести название препарата на сенсорном экране, приложить паспорт и оплатить. Сканирование паспорта необходимо для подтверждения, что покупателю исполнилось 14 лет. После этого робот выбирает нужный препарат и передает его в окно выдачи.

В ассортименте робота-аптеки будет около 300 безрецептурных лекарств отечественного производства, для хранения которых поддерживается оптимальная температура. Отмечается, что в перспективе аптечные роботы смогут выдавать препараты по электронным рецептам.

Автоматизированная аптека создана гомельским предприятием Eday Robotics, которое специализируется на комплексной автоматизации различных производств.

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