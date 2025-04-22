На железнодорожном вокзале в Минске поставили аптеку-робота 2 22.04.2025, 20:11

1,096

Фотофакт.

На цокальном этаже железнодорожного вокзала в Минске установили первую в Беларуси автоматизированную аптеку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Автоматизированная аптека — это закрытый куб, внутри которого находятся стеллажи с лекарственными средствами. Покупателю достаточно ввести название препарата на сенсорном экране, приложить паспорт и оплатить. Сканирование паспорта необходимо для подтверждения, что покупателю исполнилось 14 лет. После этого робот выбирает нужный препарат и передает его в окно выдачи.

В ассортименте робота-аптеки будет около 300 безрецептурных лекарств отечественного производства, для хранения которых поддерживается оптимальная температура. Отмечается, что в перспективе аптечные роботы смогут выдавать препараты по электронным рецептам.

Автоматизированная аптека создана гомельским предприятием Eday Robotics, которое специализируется на комплексной автоматизации различных производств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com