Каллас: США еще не использовали все средства давления на Россию 3 22.04.2025, 20:23

Главный дипломат ЕС надеется, что Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении Москвы.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что США не использовали свои инструменты для давления на Россию, чтобы она согласилась прекратить полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом Каллас заявила в интервью AFP.

По словам главного дипломата ЕС, объявление Россией «пасхального перемирия» на выходных было уловкой, направленной на президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, что Россия играет во все эти игры, тянет время и не очень хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому они не демонстрируют никаких добрых знаков или доброй воли», – добавила она.

Каллас выразила надежду, что Вашингтон займет более жесткую позицию в отношении Москвы, прежде чем откажется от своих мирных усилий.

«У них в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не использовали эти инструменты», – отметила европейский чиновник.

«Если они сейчас оставляют (свои усилия. – Ред.), не используя инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?» – риторически спросила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com