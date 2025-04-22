В Лондоне признали водкой года казахскую 1 22.04.2025, 20:27

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В конкурсе участвовали спиртные напитки из более чем 30 стран.

На Международном лондонском конкурсе крепких спиртных напитков (London Spirits Competition) нглавную награду — «Лучший спиртной напиток года» — получил бурбон W.L. Weller Antique 107 от компании Sazerac. Продукт также был признан «Лучшим виски года» и «Лучшим по качеству», пишет издание Bar Magazine.

Среди других победителей — Ramsbury Gin (Великобритания) в категории «Лучший джин года», Xaoma Gold (Казахстан) — «Лучшая водка года», Havana Club Gran Reserva 15 Años (Куба) — «Лучший ром года». Финляндский Kaiho Ruby стал лучшим ликером, а мексиканский Gran Orendain Reposado — лучшей текилой. Приз за лучшую упаковку получил бренди Chateau Koya XO из Китая, а ликер K-vant из Танзании был признан наиболее выгодным по соотношению цена/качество.

На конкурсе, который прошел в восьмой раз, оценивали напитки не только по вкусовым характеристикам, но также по упаковке и соотношению цена/качество. Финальные баллы выставляют не только мастера купажа, но и действующие профессионалы рынка — закупщики, бар-менеджеры и миксологи. В этом году в судейскую коллегию вошли более 70 экспертов из разных стран, включая представителей Johnnie Walker, Diageo, Cunard, Harvey Nichols и Rosewood London.

В конкурсе участвовали спиртные напитки из более чем 30 стран. Лидерами по количеству заявок стали Великобритания (13,7%), Австралия (12,9%), Италия и США (по 7,1%). Наибольшее число образцов было подано в категории джинов (28,2%), за которой следуют виски, ликеры и ром.

Среди производителей наибольшее количество наград получил концерн Sazerac, а Douglas Laing & Co. был назван «Производителем виски года». Также награды получили De Kuyper, Turku Distillery и Pernod Ricard.

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