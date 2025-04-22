В Кремле исключили прекращении огня в Украине в короткие сроки 1 22.04.2025, 20:29

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Пресс-секретарь Путина признался, что РФ будет тянуть время.

Достичь соглашения о прекращении огня в Украине в обозримом будущем, скорее всего, не удастся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Вашингтона о возможном скором завершении войны между Москвой и Киевом.

В интервью пропагандисту Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что переговорный процесс по урегулированию слишком сложен, чтобы говорить о четких сроках. «Тема эта настолько сложная, что не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование, жизнеспособное урегулирование, в короткие временные рамки — ну, вряд ли, это дело неблагодарное», — отметил он (видео было опубликовано Зарубиным в Telegram). При этом пресс-секретарь диктатора подтвердил, что определенные контакты с США по вопросам урегулирования действительно ведутся.

Ранее, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп готов отказаться от роли посредника в дискуссии о прекращении войны в Украине, если в ближайшие дни ситуация не сдвинется с мертвой точки. Он при этом подчеркнул, что американская администрация по-прежнему стремится к мирному разрешению конфликта.

Сам Трамп позднее подтвердил, что США могут выйти из переговорного процесса, если одна из сторон продолжит препятствовать поиску компромисса. При этом он выразил уверенность, что завершение войны возможно и должно произойти в кратчайшие сроки.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что «некоторые события последних 24 часов» дают основания для осторожного оптимизма относительно урегулирования в Украине. А 20 апреля Трамп выразил надежду, что Киев и Москва смогут достигнуть соглашения уже на следующей неделе (с 21 по 27 апреля).

«Надеюсь, Россия и Украина заключат сделку. Обе стороны начнут сотрудничество с Соединенными Штатами, которые процветают, и все заработают состояние», — написал он в соцсети Truth Social.

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