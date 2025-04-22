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В претендующих на «Оскар» фильмах разрешат использование ИИ

  • 22.04.2025, 20:47
В претендующих на «Оскар» фильмах разрешат использование ИИ

А жюри премии впервые придется смотреть все фильмы.

Американская академия кинематографических искусств опубликовала новые правила, которые разрешают использование искусственного интеллекта в фильмах, претендующих на премию «Оскар». Из других нововведений – просмотр всех лент-финалистов станет обязательным для голосующих членов академии, пишет BBC.

В академии считают, что применение ИИ и других цифровых инструментов «не поможет и не навредит шансам на номинацию».

При этом в академии пообещали, что при выборе победителей там по-прежнему будут изучать вклад людей в то или иное произведение.

Напомним, ИИ, создающий текст, изображения, аудио и видео на основе текстовых запросов, уже использовался при производстве некоторых лент, которые в марте получили «Оскар». Одним из таких фильмов стал «Бруталист». В нем ИИ использовался, чтобы улучшить произношение двух главных героев, образы которых воплотили Эдриан Броуди и Фелисити Джонс, когда они говорили по-венгерски.

Согласно новым правилам, члены академии, принимающие участие в финальном туре голосования и определяющие обладателей «Оскаров», обязательно должны будут посмотреть все номинированные фильмы в каждой категории.

Variety уточняет, что академия будет отслеживать просмотры через свою потоковую платформу Academy Screening Room (она доступна только ее членам). Для фильмов, просмотренных за пределами платформы — например, на фестивалях, показах или частных мероприятиях — придется заполнить специальную форму, подтвердив дату и место.

До 2025 года это требование было не обязательным. Распространялась оно только на короткометражные фильмы, а также на номинантов в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший анимационный фильм».

Напомним, в 2023 году в США проходили массовые забастовки актеров и сценаристов. Одним из требований было введение ограничений на использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве (в частности, ввести запрет на замещение людей нейросетями).

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