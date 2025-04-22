Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане 22.04.2025, 20:51

Оба лидера посетят церемонию прощания с Папой Римским.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время его визита в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

Глава государства сказал, что на похоронах Папы Римского готов встретиться с Трампом.

«В Ватикане с президентом Трампом – мы всегда готовы с партнерами Соединенных Штатов Америки встречаться», - отметил он.

Зеленский отметил, что все слухи о «предложениях» Трампа Украине для завершения войны не являются официальной информацией и позицией США.

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