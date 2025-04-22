закрыть
22 апреля 2025, вторник, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане

  • 22.04.2025, 20:51
Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане

Оба лидера посетят церемонию прощания с Папой Римским.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время его визита в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

Глава государства сказал, что на похоронах Папы Римского готов встретиться с Трампом.

«В Ватикане с президентом Трампом – мы всегда готовы с партнерами Соединенных Штатов Америки встречаться», - отметил он.

Зеленский отметил, что все слухи о «предложениях» Трампа Украине для завершения войны не являются официальной информацией и позицией США.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Нет мира без украинского Крыма
Нет мира без украинского Крыма Рефат Чубаров
Путин множит фейки
Путин множит фейки Леонид Невзлин
О времени, пространстве и контексте
О времени, пространстве и контексте Глеб Кузнецов
Путин прислал идейного имперца
Путин прислал идейного имперца Ирина Халип