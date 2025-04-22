Зеленский: Готов встретиться с Трампом в Ватикане
- 22.04.2025, 20:51
Оба лидера посетят церемонию прощания с Папой Римским.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом во время его визита в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
Глава государства сказал, что на похоронах Папы Римского готов встретиться с Трампом.
«В Ватикане с президентом Трампом – мы всегда готовы с партнерами Соединенных Штатов Америки встречаться», - отметил он.
Зеленский отметил, что все слухи о «предложениях» Трампа Украине для завершения войны не являются официальной информацией и позицией США.