Белоруска Саснович пробилась в основную сетку турнира в Мадриде
- 22.04.2025, 21:02
В Madrid Open примут участие три белорусские теннисистки.
Белоруска Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Мадриде. В финале квалификации турнира WTA-1000 в испанской столице наша соотечественница оказалась сильнее американки Тайры-Катерины Грант – 6:1, 7:5.
Во втором сете Саснович пришлось сложнее, чем в первом, однако Александра в итоге оказалась сильнее соперницы из четвертой сотни мирового рейтинга, затратив на победу 1 час 23 минуту. Ее соперница в первом раунде основной части розыгрыша станет известна позже.
Кроме Саснович, в Madrid Open примут участие еще две белоруски – Арина Соболенко и Виктория Азаренко. Призовой фонд турнира превышает 7,8 млн евро.