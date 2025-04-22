Зеленский: РФ выталкивает из переговоров Америку

Зеленский: РФ выталкивает из переговоров Америку2
- 22.04.2025, 21:26
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Украинский лидер прокомментировал возможный выход США из роли посредника в переговорах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прекращения огня украинская сторона готова сесть за стол переговоров в любом формате. Об этом он сказал во время пресс-конференции с журналистами 22 апреля, которую транслировали на YouТube-канале «Суспільного».
«Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня мы готовы садиться [за стол переговоров] в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что Украина, там, она может, то не может, там она хочет – в любом формате», – отметил Зеленский.
По словам Зеленского, Россия выталкивает США из переговоров.
«Когда они [РФ] нам бросают какие-то вопросы по поводу разговоров, я считаю, что они выталкивают из переговоров Америку. На это реагируем следующим образом: я считаю, что Америка – реальный лидер. Мы хотим, чтобы они участвовали. Мы хотим, чтобы они давили на Россию», – подчеркнул Зеленский.
Также украинский лидер прокомментировал возможный выход США из роли посредника в переговорах.
«Мы бы очень не хотели, чтобы Америка выходила из этой помощи, потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, и о жизнях. И, в принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера», – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина и США – союзники, тогда как Россия – исторический враг Америки.
«Мы очень надеемся, что президент Трамп будет поддерживать Украину и будет давить на Россию. И мы очень в это верим», – отметил глава государства.