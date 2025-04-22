Здесь совершенно другой уровень маркетинга и организации» 22.04.2025, 21:42

Белорус играет в польской команде по американскому футболу.

Белорус Александр (имя изменено) уже шестой сезон выступает за команду по американскому футболу Lowlanders Białystok. Клуб существует с 2006 года и считается одним из лидеров чемпионата Польши. Для Александра американский футбол — хобби, но относится к нему он с полной отдачей. MOST поговорил с ним о спорте, мотивации и различиях между Польшей и Беларусью.

Получил гражданство и попал в основу

Александр живет в Белостоке с 2013 года. Приехал на учебу, а затем остался работать учителем музыки. Американским футболом он начал заниматься еще в родном Гродно, и первое время после переезда тренировался в Белостоке, а на игры ездил в Беларусь.

— С 2015 года я так и играл. В Белостоке тогда не мог выступать: считался легионером, а на них был лимит. Команде было выгоднее приглашать американцев с профессиональным опытом. Я же просто тренировался и продолжал играть за гродненскую команду. Набирался опыта, — вспоминает он.

В какой-то момент Александр сделал паузу в карьере, но в 2019 году вернулся к тренировкам. А в 2020 году получил польское гражданство и стал полноправным игроком Lowlanders. С тех пор он в основном составе.

Только несколько игроков на контракте

Команду из Белостока поддерживают город и воеводство, а также частные спонсоры. Их баннеры можно увидеть на матчах, а игроки участвуют в городских мероприятиях.

— У нас хорошие результаты, да и у властей сложилось хорошее мнение о команде, и они нас поддерживают. В Гродно такого не было — спорт был новый, не все понимали, что это. Хотя, честно говоря, и в Белостоке почти такое же количество зрителей на играх, как в Гродно. Но здесь совершенно другой уровень маркетинга и организации. Например, в конце сезона мы играем на главном городском стадионе, и туда приходит действительно много людей.

По словам Александра, в Беларуси американский футбол почти исчез: осталось около четырех команд, и почти все — в Минске. В регионах, таких как Гродно, Брест или Витебск, просто некому играть.

— В Польше тоже сложно зарабатывать на этом спорте. У нас в Белостоке только несколько иностранных игроков на контракте получают оплату — но по американским меркам это символическая оплата. Большинство приезжает ради самой игры, — объясняет Александр.

Несмотря на то, что игроки в команде не получают зарплату, дисциплина здесь серьезная: минимум две тренировки в неделю на поле и три — в тренажерном зале.

— Это необходимость. Без этого ты ничего не покажешь на поле. У нас есть юниорская команда, из которой мы берем новых игроков. Старшие заканчивают, и их заменяет молодежь, уже подготовленная под наш стиль игры.

Сборы в Гродно

По словам Александра, в Lowlanders всегда были белорусы. В 2025 году — двое, но были сезоны, когда приезжали по пять человек из Минска. После 2020 года статус легионеров изменили для всех, кроме игроков из США, Канады, Мексики и Японии — стран с сильнейшими лигами.

— Наши ребята всегда выступали в Польше. Так сложилось начиная с основания команды в 2006 году. Например, в 2010−2011 годах игроки минских «Зубров» приезжали и играли целый сезон в Белостоке. А в 2020 году Lowlanders организовали сборы в Гродно и проводили спарринги с минской командой. Конечно, закрытие границ — это проблема для спорта: так бы мы могли ездить и обмениваться опытом, как это было раньше.

Новичкам выдают все необходимое

С 2016 года команда из Белостока стабильно играет в высшем дивизионе Польши. В прошлом году она взяла серебряные медали чемпионата. В этом сезоне чемпионат стартовал по-новому — лиги объединили. Lowlanders уже сыграли три матча — у них две победы и одно поражение.

«Это не идеальный результат», — говорит Александр.

Всего в «регулярке» им предстоит сыграть восемь матчей, а затем будет борьба в плей-офф.

Начать играть в американский футбол, по словам Александра, не так дорого: б/у экипировку можно найти за 200 долларов. А новичкам в Белостоке всегда выдают все необходимое на первый сезон. Достаточно иметь бутсы и перчатки.

— Осенью у нас проходит набор — лучшее время, чтобы попробовать себя. Приходят люди из разных видов спорта. Как показывает практика, те, кто занимался единоборствами, не боятся идти в контакт, а легкоатлеты — очень быстрые. В американском футболе не так важны рост и вес — главное, чтобы на поле ты выкладывался на 100 процентов.

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