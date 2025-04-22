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Знакомство с «американским военным» обернулось для белоруски потерей денег

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  • 22.04.2025, 22:02
Знакомство с «американским военным» обернулось для белоруски потерей денег

Женщина познакомилась с «военнослужащим» в TikTok.

В Витебском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества — жертвой обмана стала 40-летняя местная жительница, которая познакомилась с «американским военнослужащим» в TikTok. Следствие установило, что с февраля 2025 года женщина вела активную переписку с мужчиной, который представился солдатом армии США. Общение продолжилось в мессенджерах, были и видеозвонки. Новый знакомый, как ни странно, писал по-русски.

Со временем «иностранец» сообщил, что собирается переехать в Беларусь и планирует отправить посылку с документами и деньгами. Женщина без колебаний сообщила ему свои личные данные и адрес. Вскоре она получила сообщение от «службы доставки» — якобы возникли трудности с получением груза и нужно оплатить 500 долларов. Потерпевшая все выполнила, после чего у нее потребовали еще 2000 долларов, но она отказалась, сославшись на нехватку средств.

Как пояснила женщина, ранее мужчина также просил деньги на билет, но тогда она не могла помочь по финансовым причинам. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК РБ (мошенничество).

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