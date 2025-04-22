Уиткофф и Рубио не поедут на переговоры в Лондон по прекращению огня в Украине 3 22.04.2025, 22:06

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Во встрече примет участие только спецпредставитель Трампа Кит Келлог.

В составе американской делегации на переговорах по прекращению огня в Украине в Лондоне не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

«Мне сказали, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не будет присутствовать на украинских переговорах завтра в Лондоне. Госдепартамент США только что подтвердил, что госсекретарь Марко Рубио также не поедет», — написал Миллер в соцсети Х во вторник, 22 апреля.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге заявила, что во встрече примет участие только спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

«Секретарь Рубио занятой человек, он один из самых активных, если не самый активный государственный секретарь, и это, конечно, влияет на его каждый день… И в этом конкретном случае, когда будут встречи в Лондоне, он не будет присутствовать», — сказала она.

По словам спикера, США «с нетерпением» ожидают услышать от Келлога ответ о том, достигли ли переговорщики определенного успеха.

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