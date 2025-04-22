Каждый второй белорус стал дачником 22.04.2025, 22:16

А площадь садовых товариществ – как два Минска.

В Беларуси 4,7 тысячи садоводческих товариществ занимают почти 60 тысяч гектаров земли, что в два раза больше площади Минска или в четыре раза больше площади Гомеля, сообщает БелТА со ссылкой на министра экономики Юрия Чеботаря.

Он отметил, что в пиковый сезон на дачах бывает до 5 миллионов белорусов. Больше всего дач в Минской области.

«Фактически каждый второй гражданин участвует в этой жизни», - подчеркнул министр.

Юрий Чеботарь отметил, что два года назад был принят указ №155 «О садоводческих товариществах». Минэкономики сейчас группирует по направлениям поступающие от дачников обращения по работе садовых товариществ.

«Мы уже определили на этот год задачу: сформировать эти предложения по блокам и заняться обновлением указа с учетом мнений как местных органов, так и органов госуправления, но в любом случае для реализации прав граждан», - подчеркнул министр.

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