Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ
- 22.04.2025, 22:27
Белый дом назвал даты.
Президент США Дональд Трамп уже в мае полетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Его визит в три страны будет длиться три дня.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.
«Я могу подтвердить даты поездки Трампа на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая», - рассказала Ливитт.
Она напомнила, что Саудовская Аравия должна была стать первой страной, которую он посетил бы после инаугурации. Но обстоятельства изменились, теперь Трамп на этих выходных отправляется в Рим на похороны Папы Римского Франциска.
«Президент стремится укрепить связи между Соединенными Штатами и этими странами, в которых он будет находиться. У него будет много двусторонних встреч и переговоров, и мы с нетерпением ждем этой поездки», - добавила пресс-секретарь Белого дома.