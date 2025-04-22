ЕC почти вернул инфляцию к нормальному уровню 22.04.2025, 22:38

Европейский центральный банк прогнозирует 2% в ближайшие месяцы.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) достигнет своей инфляционной цели в ближайшие месяцы. Об этом заявил член Совета управляющих ЕЦБ Петер Казимир, пишет Bloomberg.

«Инфляция приближается к своей цели, и я уверен, что мы достигнем ее в течение следующих нескольких месяцев», – подчеркнул Казимир, и добавил: «Однако мы остаемся осторожными. Мы должны, особенно в сегодняшних нестабильных и часто хаотических условиях. Мы должны оставаться бдительными и ловкими».

Агентство отмечает, что заявление Казимира свидетельствует о скорейшем достижении цели ЕЦБ по снижению инфляции на уровне 2%.

Предыдущий прогноз ЕЦБ в марте 2025 года предполагал достижение этой цели только в начале 2026 года.

На прошлой неделе ЕЦБ в седьмой раз с июня 2024 года снизил ключевые процентные ставки. Так регулятор пытается поддержать экономику Еврозоны на фоне торговой напряжености.

В то же время Казимир предостерег, что даже до июньского заседания ситуация будет оставаться недостаточно прозрачной: «Мы получим больше ясности в ближайшие недели. Но полной уверенности до июня достичь не удастся».

Отдельно по поводу инфляции высказался глава Центрального банка Финляндии Олли Рен. В своей речи он отметил, что новые торговые пошлины могут даже сдерживать рост цен в Еврозоне.

«В краткосрочной перспективе тарифы могут снизить темпы инфляции. Если Китай переориентирует экспорт в Европу из-за высоких пошлин США, снизятся цены на энергоносители, а евро укрепится – это снизит инфляционное давление», – сказал Рен.

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