«Все в воронках, что творится!» 5 22.04.2025, 22:54

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Снаряды 51-го арсенала под Москвой разлетаются на города и села вокруг.

Во Владимирской области продолжаются сильнейшие взрывы на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. Снаряды разлетаются на десятки километров вокруг, есть пострадавшие.

Dialog.UA собрал последние новости о происшествии.

В Киржачском районе, где расположен арсенал, экстренно введен режим ЧС. По последним данным, эвакуируют жителей более 10 населенных пунктов, расположенных рядом с военным объектом.

В Сети уже появились кадры прилетов ракет по Киржачу, который расположен примерно в 10 км. Город буквально усеян воронками от снарядов. Ракеты падают прямо на гражданские объекты.

Согласно официальным данным российских властей, пострадали уже как минимум три местных жителя.

Министерство обороны России отрицает причастность Украины к происшествию. По его версии, подрыв случился в результате «нарушения техники безопасности».

Это прокомментировал российский правозащитный ресурс «Гулагу.нет». По его данным, при взрыве арсенала погибли как минимум 7 военнослужащих.

«МО РФ на данный момент скрывает факт гибели ряда военнослужащих и пытается представить ЧП несчастным случаем с целью противодействия ГУР и ВСУ в информационном пространстве», - написал ресурс.

Есть версия, что объект мог быть поражен украинскими беспилотниками. Подтверждения пока нет.

На взорванном арсенале могут находиться до 270 тысяч тонн снарядов. Судя по спутниковым снимкам, часть боеприпасов хранилась прямо под открытым небом. Первый самый мощный взрыв был виден в 50 км от места ЧП.

Примечательно, что на фоне происшествия губернатор Владимирской области опубликовал угрозы местным жителям, приказав им не распространять информацию и кадры о происшествии. Власти РФ пытаются скрыть детали ЧП.

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