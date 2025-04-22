Samsung разрабатывает смартфон со скручиваемым экраном
- 22.04.2025, 23:29
Появились патентные эскизы.
Компания Samsung разрабатывает смартфон с гибким дисплеем, который раскручивается вверх. Такой вывод сделан согласно патенту, который недавно нашел инсайдер, сообщает DomoAI.
В отличие от предыдущих концептов, где экран расширяется вбок, новая идея предусматривает вертикальное развёртывание дисплея. Такой подход позволяет устройству оставаться компактным в кармане, но при этом предлагать высокий экран, удобный для чтения.
На эскизах видна передняя панель с тонкими рамками и немного выделенным подбородком. Корпус толще обычного смартфона, скорее всего именно из-за механизма скручивания. Задняя часть устройства напоминает систему камер раскладушки Galaxy Z Flip 6 с двумя объективами.
Полностью развернутое устройство в патенте не показано, поэтому максимальный размер дисплея остаётся неизвестным.
На данный момент есть только патентные эскизы устройства и никаких официальных подтверждений.