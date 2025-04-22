Каллас: Крым – это Украина 22.04.2025, 23:36

Евросоюз никогда не признает полуостров российским.

Рассматривать признание Крыма российской территорией в рамках мирного соглашения о прекращении полномасштабной войны в Украине было бы ошибкой США. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью агентству AFP.

По ее словам, если это произойдет, то тогда Россия «получит все, что хочет». Каллас подтвердила, что Евросоюз никогда не признает оккупированный Крым российским.

«Крым – это Украина. Для тех, кто оккупирован, очень важно, что другие не признают это российским», – сказала она.

Также глава евродипломатии считает, что США использовали не все «инструменты» для давления на Россию. Она обвинила Москву в попытке «выиграть время» объявив о «пасхальном перемирии».

«Они не соблюдали перемирие. Я имею в виду, что Россия явно играет во все эти игры и тянет время, а на самом деле не хочет мира. Они думают, что время на их стороне, поэтому на самом деле не демонстрируют никаких хороших знаков или доброй воли», – сказала она.

Каллас назвала 30-часовое перемирие, которое объявила Россия на Пасху, уловкой, чтобы не дать Трампу «потерять терпение» по отношению к Кремлю.

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