Зеленский: Киев никогда не признает юрисдикцию России над Крымом 23.04.2025, 4:04

Крым – территория народа Украины.

Киев не признает юрисдикцию России над Крымом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге перед встречей украинской делегации с американской и европейской в Лондоне.

«Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это вне нашей Конституции», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, обсуждение статуса Крыма и других оккупированных Россией территорий ведет лишь к затягиванию войны.

Ранее источники The Washington Post сообщили, что на переговорах в Лондоне 23 апреля украинская делегация получит от США предложение признать аннексированный Крым российским и заморозить линию фронта. Об этом же ранее на прошлой неделе также сообщали Bloomberg и The Wall Street Journal.

Зеленский также отметил, что оператором Запорожской АЭС, находящейся сейчас под контролем российской армии, может быть только Украина. Так Зеленский прокомментировал публикации в СМИ о предложении Соединенных Штатов взять атомную станцию под свой контроль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com