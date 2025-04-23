Зеленский: Киев никогда не признает юрисдикцию России над Крымом
- 23.04.2025, 4:04
Крым – территория народа Украины.
Киев не признает юрисдикцию России над Крымом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге перед встречей украинской делегации с американской и европейской в Лондоне.
«Это наша территория, территория народа Украины. Здесь не о чем говорить — это вне нашей Конституции», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, обсуждение статуса Крыма и других оккупированных Россией территорий ведет лишь к затягиванию войны.
Ранее источники The Washington Post сообщили, что на переговорах в Лондоне 23 апреля украинская делегация получит от США предложение признать аннексированный Крым российским и заморозить линию фронта. Об этом же ранее на прошлой неделе также сообщали Bloomberg и The Wall Street Journal.
Зеленский также отметил, что оператором Запорожской АЭС, находящейся сейчас под контролем российской армии, может быть только Украина. Так Зеленский прокомментировал публикации в СМИ о предложении Соединенных Штатов взять атомную станцию под свой контроль.