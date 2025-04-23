Гиркин заподозрил Трампа в обмане России 23.04.2025, 7:53

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Москву изматывают.

Пока кремлевская пропаганда радуется дружбе Кремля с президентом США Дональдом Трампом, российский Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин) пребывает в тревоге. Он уверен, что новый лидер США не друг России. Такое заявление было опубликовано на его официальном канале в Telegram, передает Dialog.UA.

Стрелкова не порадовали угрозы Вашингтона выйти из процесса переговоров о мире. Он уверен, что, «отойдя на второй план», американцы продолжат поддерживать Украину различным воооружением, а также санкционным давлением.

«Соединенные Штаты тянули время, изображали миротворчество и теперь отходят с приобретенным моральным капиталом в тень. По сути же США будут поддерживать Европу и Украину в войне против нас, не рискуя при этом немедленным обменом ядерными ударами… Продолжается стратегия на изматывание России», - пожаловался российский диверсант.

​"Нас изматывают", – Стрелков из тюрьмы заподозрил Трампа в обмане России

Z-патриот Игорь Стрелков уверен, что президент США Дональд Трамп в союзе с Европой успешно продолжает стратегию изматывания России.

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