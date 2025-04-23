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Полтава под ударом: из-за массированной атаки бушуют пожары

  • 23.04.2025, 7:58
Полтава под ударом: из-за массированной атаки бушуют пожары

Есть пострадавшие.

Полтава этой ночью подверглась массированной воздушной атаке со стороны российских оккупантов, и целями вражеских дронов была сугубо гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайники рассказали, что в ночь с 22 на 23 апреля под российскими атаками с применением ударных БПЛА «оказалась исключительно гражданская инфраструктура города».

«Повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи», - передали в ГСЧС.

В Службе проинформировали, что в Полтаве в результате вражеской воздушной атаки пострадали три человека.

«Один из дронов упал вблизи многоэтажки - выбиты стекла, поврежден фасад. Возникли пожары: пожарные укрощают пламя», - сообщили чрезвычайники.

Также в ГСЧС отметили, что в городе продолжается ликвидация последствий дроновых ударов со стороны врага.

«На месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим жителям», - добавили в Службе.

Удар дронами по Полтаве

Вчера поздно вечером, 22 апреля, в Полтаве прозвучала серия взрывов на фоне вражеской дроновой атаки. Кроме того, местные паблики писали, что после этого в части Полтавы наблюдались проблемы со светом.

Как рассказал позже глава ОВА, были сообщения о попаданиях по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов в Подольском и Шевченковском районах Полтавы.

Кроме того, чиновник рассказал, что в Полтавской области благодаря работе сил и средств ПВО было сбито значительное количество вражеских воздушных целей, также были и «прилеты» в районе Полтавы - в частности фиксировались попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.

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