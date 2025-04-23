Европа представила США свои «красные линии» по Украине 23.04.2025, 8:01

Их будут обсуждать на встрече в Лондоне.

Страны Европы представили Соединенным Штатам Америки свои «красные линии» в переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом в интервью Franceinfo сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он отметил, что переговоры о прекращении огня, которые уже сегодня будут проходить в Лондоне, станут для украинской и европейской сторон возможностью еще раз заявить о своих ожиданиях и «красных линиях»:

«Единственная цель, которая нас беспокоит, - это защита интересов французского народа и безопасности Европы и Франции. Именно поэтому, поскольку Соединенные Штаты решили взять на себя роль посредника, мы сообщаем им о наших красных линиях, о том, чем мы не уступим».

Позиция Европы на переговорах

Как известно, Европейский Союз постоянно настаивает, что ни одно решение не может быть принято без согласия Киева - Украина имеет полное право определять, какие условия являются приемлемыми.

Также в Европе выступают за продолжение давления на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее закончить войну. Они хотят мира, но справедливого и такого, который не легализует агрессию.

Напомним, что Франция и Великобритания возглавили «коалицию желающих» - группу стран, которые добровольно принимают активное участие в поддержке Украины вне формальных структур. Париж и Лондон уже заявляли, что готовы отправить свои войска в Украину для контроля за выполнением будущего мирного соглашения.

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