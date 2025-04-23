СМИ: В России впервые опубликовали фото тайного сына Путина 21 23.04.2025, 8:05

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После этого канал был удален.

В Сети появилось фото тайного сына российского диктатора Владимира Путина. 10-летний Иван - сын Владимира Путина и его любовницы 41-летней Алины Кабаевой. Об этом рассказывает Daily Star со ссылкой на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что фотографию выложили на канале ВЧК-ОГПУ, однако после этого канал был удален.

Как сообщалось, Иван очень одинокий мальчик. Он не общается с другими детьми, постоянно ходит с охранниками, гувернантками и учителями. У Ивана есть еще младший 4-летний брат Владимир, но его фото нигде нет.

Путин всегда скрывал свои любовные связи с Кабаевой. Он отрицал и наличие детей от гимнастки. Однако несколько месяцев назад диктатор оговорился, сказав слова: «Наши исторические сказки и былины возрождаются. Я сам иногда с удовольствием их смотрю с детьми».

У двух братьев были гувернантки из Великобритании и Новой Зеландии. После начала войны Путин начал брать на работу работников из Южной Африки, чтобы они обучали английскому языку наследников. Дети живут под постоянной охраной сотрудников ФСО.

«Братья мало общаются со сверстниками и мало видят родителей, но ценят те редкие моменты, которые им удается провести с отцом», - рассказали в Центре «Досье».

Дети не посещают школы и детские сады. Они живут в путинском дворце.

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