Илон Маск сокращает свою работу на государственной службе 1 23.04.2025, 8:32

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Из-за обвала продаж Tesla.

Илон Маск заявил, что начиная с мая резко сократит количество времени, которое он посвящает работе в администрации Трампа, в Департаменте эффективности правительства , и в большой мере вернется к руководству своими компаниями, пишет Би-би-си.

Самая большая из компаний Маска, Tesla, во вторник опубликовала результаты за первый квартал этого года, из которых следует, что ее чистая прибыль рухнула за год на 71%.

«Большая часть работы — формирование команды DOGE и взаимодействие с правительством в наведении финансового порядка в доме — уже в основном сделана», — цитирует агентство Reuter слова Маска, сказанные во время телефонной конференции с аналитиками.

В то же время Маск не собирается полностью уходить из DOGE: он сказал, что собирается посвящать ему 40% своего времени.

«Участие Маска в так называемом Департаменте эффективности правительства, где он руководит попытками сократить штат федеральных госслужащих, стало политическим громоотводом, — напоминает Reuters. — Оно спровоцировало постоянные протесты и вандализм в отношении салонов Tesla».

Согласно отчету Tesla за первый квартал 2025 года, чистая прибыль компании за эти три месяца составила 409 млн долларов, что на 71% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Выручка — 19,3 млрд долларов — снизилась по сравнению с началом прошлого года на 20%.

В январе-марте 2025-го Tesla продала почти 337 тысяч своих электромобилей, и это ее худший квартальный результат более чем за два года.

При этом, как отмечают аналитики, почти 600 млн долларов Tesla заработала, продавая излишки квот по «зеленым» автомобилям, и без этого приработка она оказалась бы в минусе. То есть, компания Маска остается прибыльной в том числе благодаря борьбе с изменением климата, против которой выступает Дональд Трамп, которого горячо поддерживает Илон Маск.

Акции Tesla, несмотря на такой отчет за первый квартал, во вторник заметно выросли в цене — как поясняют аналитики, инвесторов воодушевили обещания Маска больше заниматься своими компаниями, а также начать производство относительно дешевой новой модели электромобиля уже в июне.

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