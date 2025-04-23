The Times: Украина тайно обучает британских военных борьбе с российскими дронами
- 23.04.2025, 8:37
Уроки войны в Украине имеют огромное значение для любого театра боевых действий.
Украина отправила инструкторов по беспилотным летательным аппаратам в Великобританию для обучения британских военных, пишет The Times.
«Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по беспилотникам, чтобы обучить британских военных новейшей тактике применения российских беспилотников на поле боя и помочь им лучше подготовиться к конфликту», - говорится в статье.
Как сообщает издание, в рамках операции «Интерфлекс» по обучению украинских войск в Британии, инструкторы делятся полученными навыками с британскими войсками, а также интегрируют навыки использования дронов в базовую подготовку украинцев.
Как подчеркнул министр по делам ветеранов Британии Эл Карнс, на протяжении войны в Украине характер военных действий значительно эволюционировал, и впервые со времен Первой мировой войны система оружия, отличная от артиллерии, - беспилотники - привела к большему числу жертв на поле боя.
«Уроки войны в Украине применимы уже сейчас и имеют огромное значение для любого театра военных действий», - отметил он.
По мнению Карнса, все британские войска должны пройти обучение по вопросам применения беспилотников на суше, на море и в воздухе так же, как ранее солдаты проходили обучение по артиллерии перед Первой мировой войной. Также Британия должна быть готова к развертыванию вооруженных беспилотников, способных поражать цели без участия человека.
При этом министр обороны Британии Джон Хили, комментируя ситуацию в войне в Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин «играет на время» и российские военные продолжают оказывать давление на Украину по целому ряду направлений.
«Мы ожидаем, что будет захвачено еще больше территорий, и по Украине будет выпущено еще больше российских ракет», - добавил Хили.