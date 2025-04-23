Белорус показал, какую зарплату предлагают будущим сотрудникам «Короны» 3 23.04.2025, 8:50

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В комментариях к видео предложили ездить в Польшу на клубнику.

Гомельчанин показал в TikTok объявление о поиске работников в магазин «Корона», расположенный на улице Советской, и попросил своих подписчиков рассказать, какие зарплаты они получают в своих городах.

В гомельскую «Корону» искали уборщиков помещений (зарплата от 1040 рублей), кухонных рабочих (от 1120 рублей), грузчиков — (от 1200 рублей), водителей погрузчиков (от 1230 рублей), продавцов (от 1280 рублей), кассиров (от 1370 рублей) и кондитеров (от 1470 рублей).

Зарплата указана до вычета налогов. График, два дня через два по 12 часов.

За два дня ролик собрал почти 100 тысяч просмотров и сотни комментариев. Многие удивлялись разнице между цифрами, указанными в объявлении, и средним размером заработной платы от Белстата:

«А по телику 3500 средняя», — написал Mr.Noname.

Другие рассказывали о своих зарплатах:

«Тоже самое, но пишут 2000 по факту за 160 часов, 1000 на руки», — Станислав Сорокин.

«Минск, Корона Замок, кондитер 1900 на руки», — Julia.

«Я работала в Короне раньше, и если работать по 12 часов, 2/2 то можно спокойно получить 1100р чистыми», — viktoriaaa772.

«Минск, да тоже самое… Может чуть больше на 100р», — kolodetsminsk.

«Могилев «Маяк» — зарплата грузчика 1500, АВА-сервис («У дома», «Нарасхват») продавец и завмаг 1100», — yula8576.

«Я лучше в Литву поеду. Буду 1500 евро зарабатывать на заводе или стройке», — art9315.

«Учится, говорят надо было… ну отучился я в 2004 году на ветфельдшера. Закончил с красным дипломом. Распределили в колхоз. Зарплата была 128 000 по-моему. В общем 50 долларов на то время», — user3391408015100.

«Знакомая кондитером работает там 1700−1900 получает в Минске», — dashkadevochka.

«Так можно лучше в Польше клубнику собирать?» — Наталья Шилович.

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