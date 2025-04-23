На Марсе нашли загадочный череп 4 23.04.2025, 8:59

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Ученые ломают голову над его происхождением.

Марс снова удивляет научное сообщество. Недавно марсоход Perseverance, который более четырех лет исследует поверхность Красной планеты, зафиксировал необычную геологическую формацию, которую неофициально назвали «Холмом Черепа».

Как пишет METRO, фотография объекта была сделана камерой Mastcam-Z, когда аппарат спускался к нижней части участка кратера Езеро, уже известной благодаря предыдущим находкам, в частности загадочному «марсианскому лицу».

На изображении заметна темная, пористая скала, явно контрастирующая с красновато-песчаным фоном окружающей марсианской почвы.

Темный камень выглядит иначе, чем обычные камни Красной планеты

Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU

В блоге NASA аспирантка Маргарет Дин из команды Perseverance отметила, что подобные темные объекты уже случались вблизи района Порт-Энсон. Сейчас исследователи работают над тем, чтобы выяснить происхождение этих странных обломков и возможные пути их попадания в указанную местность.

Первый анализ камня показал, что его темная окраска может напоминать марсианские метеориты, однако состав пород по-соседству не подтверждают эту версию.

Другая вероятная гипотеза - вулканическое происхождение. Охлажденная магма или лава могла сформировать подобную структуру, богатую темными минералами. В этом случае скала могла оказаться здесь вследствие эрозионных процессов или взрывной активности в далеком прошлом.

Что точно известно - речь идет не об останках инопланетного существа. А дальнейшие исследования помогут определить истинное происхождение «Холма Черепа».

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